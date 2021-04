No entanto, nem sempre funcionam desta forma e cada aposta desportiva pode variar na forma como recebe o seu pagamento.

Sportsbets

Semelhante à sua definição no jogo de totais. Nesses casos, as apostas

esportivas reembolsam as apostas de todos e ninguém ganha dinheiro. Não é

muito difícil entender por que muitos sportsbooks preferem usar meios-pontos

para evitar que isso aconteça. Parlays são semelhantes aos spreads de pontos

de aposta, mas, neste caso, você está apostando em mais de um jogo ao

mesmo tempo. Já cobrimos isso antes com algum detalhe , mas forneceremos

uma visão geral básica aqui. A primeira coisa que você precisa saber é que eles

são incrivelmente arriscados, já que perder qualquer um dos jogos que você

adiciona à sua parlay resulta em uma perda total. A linha do dinheiro para um

parlay geralmente será determinada pegando cada uma das linhas decimais das

equipes nas quais você apostou, multiplicando-as entre si e convertendo-as na

linha do dinheiro apropriada. Muitos, por exemplo, irão ignorar as linhas de

dinheiro de cada equipe na parlay e simplesmente definir suas chances de

acordo com quantas equipes estão incluídas. Isso significa que um parlay de

três times pagará muito menos do que um parlay de sete times, mas nenhum

dos dois pode oferecer o pagamento que valeriam se as probabilidades de cada

equipe fossem multiplicadas umas pelas outras.