Nossa associação com acesso total é um exemplo disso.

Muitos canais no YouTube visam literalmente apenas obter

visualizações e essa abordagem dos criadores faz com que

alguns deles criem vídeos sem sentido.

O segundo problema é que o conteúdo do YouTube não é

guiado ou ordenado de forma que você saiba por onde começar

e que tipo de vídeo deve assistir a seguir.

Se você realmente deseja maximizar seu progresso, então o

currículo / cursos passo a passo realmente funcionam. Existem

alguns cursos de guitarra passo a passo gratuitos por aí; na

verdade, temos nosso próprio curso de guitarra passo a passo

de 23 vídeos para iniciantes que é totalmente gratuito. Então,

existem associações completas disponíveis que permitirão a

você acesso a tudo, do iniciante ao avançado em um processo

guiado por literalmente menos do que o preço de um café por

semana.

Acredite em mim, vale a pena fazer. Tivemos muitos alunos de

guitarra que começaram conosco e acabaram tendo que

começar do zero. O conteúdo do YouTube com o qual eles

estavam aprendendo causou mais técnica ruim do que boa

técnica no violão. Acordes de guitarra como aprender