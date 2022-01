Nutricionistas e seu papel em meio a pandemia

Os profissionais de saúde têm um papel importante a desempenhar na assistência aos indivíduos e populações para melhorar suas práticas de estilo de vida, juntamente com a defesa do governo para que implemente mudanças ambientais que permitam às populações comer bem e serem fisicamente ativas.

A educação profissional em saúde (excluindo o treinamento em dietética / nutricionista) tem falhado em produzir graduados com as competências necessárias para ajudar as populações e os pacientes a implementarem um estilo de vida positivo e modificações dietéticas, dentro do contexto de suas comunidades e ambientes domésticos.

Há uma tendência dos grupos de profissionais de saúde atuarem de forma isolada e só há relativamente pouco tempo eles se uniram para fazer frente a algumas das carências da educação nutricional, nos cursos de formação de profissionais de saúde.

Os profissionais de saúde têm um efeito direto sobre os resultados de saúde: além de fornecer atendimento ao paciente, eles são corretores de conhecimento que podem conectar as pessoas à tecnologia e informações relevantes.

Se os profissionais de saúde desenvolverem competências para apoiar os indivíduos a adotar práticas saudáveis ​​de nutrição e estilo de vida por meio do treinamento básico e de pós-graduação, os graduados terão a oportunidade de causar um impacto positivo significativo na saúde individual e populacional.

consulta nutricional online