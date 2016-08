O mercado imobiliário em 2015

As Imobiliárias de Presidente Prudente, fizeram uma pesquisa do que aconteceu no mercado ano passado. E chegaram a conclusão que o mercado estava estável.

No ano passado, o mercado estava como uma balança, não teve muitos ganhos e também não teve muitas perdas.

Já esse ano, a situação está um pouco diferente, a inflação está crescendo com expectativa para 7%, e isso acaba deixando os empresários atentos e preocupados, pois com a inflação a clientela pode acabar diminuindo, as vendas podem acabar decrescendo, consequentemente a tendência do consumo é cair.

Mas as Imobiliárias de Presidente Prudente dizem que para não se prejudicar, basta não se preocupar, permanecer empreendedor, tentar procurar outros caminhos, pois desse jeito terão mais chance de obter êxito.

Uma hora o mercado vai voltar para a balança novamente, e quem estiver no caminho certo é que vai ser recompensado, por isso é importante permanecer sempre de cabeça erguida, e permanecer sempre tentando crescer, pois tudo tem uma hora ruim. Mas nem sempre essa hora ruim permanece por muito tempo.

É isso que as Imobiliárias de Presidente Prudente estão fazendo, e dão essas dicas para você não perder as esperanças e continuar no caminho certo.