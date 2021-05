O processo básico de soldagem é amplamente visto como bastante simples e direto.

Um ferro de solda é a principal peça de equipamento portátil usado no

processo de soldagem, em que uma pequena quantidade de liga de

metal fusível – conhecida como solda – é aquecida a alta temperatura

com a ponta do ferro.

À medida que derrete, esse material de solda é direcionado para fluir

nos espaços entre e ao redor de dois componentes ou peças de

trabalho. Depois de ligada, a solda é então deixada para esfriar e

endurecer, criando uma junção fixa e condutiva que permanece

permanente até ser reaquecida o suficiente para derreter a solda de

volta à forma líquida. Este processo de reaquecimento e separação de

uma junção previamente soldada é chamado de dessoldagem.

Ferros de soldar são normalmente conectados a uma tomada de

parede para fornecer seu calor eletricamente por meio de uma ponta

de metal alongada contendo um elemento de aquecimento, embora

vários tipos diferentes de modelos sem fio também estejam

disponíveis. O usuário segura o ferro na outra extremidade da ponta

aquecida, onde uma alça isolada fornece um aperto conveniente para

maior precisão na manipulação da ferramenta em torno de

componentes pequenos ou delicados. Ferros de solda venda