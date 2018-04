O que pode valorizar um imóvel: o bairro

Conheça um dos fatores mais populares quando o assunto é o que pode valorizar um imóvel. Normalmente, consideramos que a região possui influência positiva ou negativa para um imóvel. Mas hoje você irá além; também descobrirá algumas das razões disso acontecer, com este artigo da imobiliária guarujá.

Quanto mais próximo do centro, melhor

É fato que a localização é um dos fatores que podem valorizar o imóvel; mas eis a "novidade"; quanto mais próximo do centro, maior é a valorização incidente sobre o imóvel. Isso acontece porque no centro é que estão as maiores e melhores lojas, edifícios, prédios públicos e locais de entretenimento.

Ou seja, se você deseja saber o que pode valorizar um imóvel, a proximidade com o centro é um fator a considerar na hora da compra.

Acesso a avenidas principais também causa valorização

Além da proximidade em relação ao centro, imóveis localizados em bairros que possuem avenidas importantes na cidade também são fatores que geram a valorização. Isso ocorre porque há a maior fluidez no trânsito e a facilidade de condução.

Agora você já sabe o que pode valorizar um imóvel quando o assunto é o bairro!