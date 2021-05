O que um contrato de venda de terreno cobre?

Presidente prudente terreno a venda Leal Imóveis

Os contratos de terras são normalmente pagos em parcelas devidas em intervalos periódicos,

conforme acordado entre o comprador e o vendedor. No final do prazo, pode haver ou não um

pagamento balão, uma quantia única que deve ser paga a fim de cumprir os termos do

empréstimo.

Um contrato de terra bem executado tem várias partes. Aqui estão alguns dos itens básicos

abrangidos:

Preço de venda: cobre quanto a propriedade está sendo vendida. Depois de pagar esse valor

principal, suas obrigações sob o contrato de terras terminam. Se for um contrato de terra

direto, você obterá o título legal no momento do pagamento.

Valor do adiantamento: é devido no fechamento e pode ser expresso como uma porcentagem

ou um valor fixo no seu contrato.

Taxa de juros: A taxa de juros é definida, assim como os termos que determinam se a taxa

pode mudar algum dia. Se for possível, o momento e as condições em que a taxa de juros pode

mudar também devem ser definidos.

Valores de pagamento: O valor do seu pagamento deve ser especificado junto com a

frequência com que deve ser feito, mensalmente ou não. O contrato pode ter datas de

vencimento específicas e multas por atraso.