O relatório deve mostrar cada vez que um veículo é inspecionado ou registrado em um novo estado.

Confira agora

Informações de vendas: a seção de informações de vendas de um relatório

de histórico do veículo mostrará quando o veículo entrou em serviço pela

primeira vez e quantas vezes sua propriedade foi transferida. Observe os

veículos que foram transferidos repetidamente de um estado para outro ou de

uma área que recentemente sofreu inundações, incêndios, furacões ou outros

desastres naturais. Não só mover um carro é uma forma de mascarar

problemas de título, mas também pode ser usado para esconder danos de

inundação.

Informações de Registro e Inspeção: Mais uma vez, tenha cuidado com os

carros que se movem muito. As lacunas no histórico de registro de um carro

podem indicar veículos que foram roubados e levaram muito tempo para serem

recuperados, demoraram muito para reconstruir após um acidente ou foram

abandonados e colocados novamente em serviço.

Recalls: embora um relatório de histórico de veículos deva mostrar todos os

recalls abertos exigidos pelo governo, há um lugar melhor para encontrar as

informações. Basta inserir o VIN do carro na página Questões e recalls de

segurança da National Highway Traffic Safety Administration . Não há problema

em comprar um carro com recalls em aberto, desde que o vendedor os

providencie antes de você receber a entrega ou você o faça assim que receber

o carro.