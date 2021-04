Organize as finanças para não se atrapalhar com seu plano de saúde

Jocross plano de saude ipojuca

A maioria dos proprietários de empresas deve procurar um corretor de seguros local para

colaborar no plano de seguro saúde, diz Leeds.

Se o empregador usar um corretor, pagamentos mensais deverão ser feitos à seguradora.

No entanto, se o proprietário não quiser trabalhar com um corretor, ele pode ir à câmara de

comércio local, que, de acordo com Leeds, pode oferecer planos de seguro em grupo para

pequenas empresas.

Pinheiro diz que se o proprietário não quiser pagar 100 por cento do custo, ele pode fazer

com que o funcionário pague uma porcentagem do plano a cada mês no que é conhecido

como um “plano de refeitório”.

“Normalmente os planos de saúde são feitos dessa forma”, diz Pinheiro.

Em um plano de refeitório, as contribuições são deduzidas do salário do funcionário antes

dos impostos.

Hahn oferece a seus funcionários um plano no qual ele paga 80% do prêmio do seguro

individual e 25% do prêmio familiar do funcionário. Hahn diz que escolheu esse tipo de

plano porque normalmente o plano familiar do funcionário é mais caro.