Os benefícios de vender uma casa

“Existe toda essa noção romântica de reformar uma casa e conseguir exatamente o que você

deseja”, observa o Sr. Staver. “Mas conseguir exatamente o que você deseja por meio de uma

reforma geralmente significa gastar substancialmente mais do que você precisa.

“Isso porque é muito provável que você encontre o que deseja em outra propriedade. É muito

mais simples mudar de uma casa para outra do que seguir o caminho de contratar o arquiteto,

lidar com o planejamento da cidade, que leva tempo, e então colocar um projeto de reforma

em licitação. ”

O mercado de serviços de construção é excepcionalmente forte hoje, graças à popularidade de

programas de TV como The Block e ao interesse em renovar que foi despertado pelos

bloqueios relacionados ao COVID de Melbourne. Tudo isso indica que os custos de renovação

continuarão subindo.

“Se você está pensando em passar por uma grande reforma estrutural, é preciso antecipar que

as propostas de construção chegarão muito mais altas do que os números que talvez foram

indicados durante as discussões iniciais com o arquiteto”, disse Staver.

“O blowout – ou as variações, como são chamadas – quase sempre chegam a 30 por cento

acima do custo planejado original.