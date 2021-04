OS DADOS DOS PLANOS DE SAÚDE

A análise primária neste artigo centra-se nas plantas prateadas, uma vez que são as mais

populares. Devido à ausência de dados de inscrição em nível de condado, no entanto, também

examinamos as mudanças nos recursos do plano Bronze para fornecer a imagem mais

representativa da estabilidade do mercado (consulte o Apêndice para obter os resultados do

plano Bronze). Optamos por nos concentrar especificamente nos planos de prata e bronze de

menor custo por dois motivos principais. Em primeiro lugar, uma vez que os consumidores

tendem a priorizar os prêmios mensais sobre outros recursos do plano ao escolher um plano

de seguro saúde, os planos bronze e prata de custo mais baixo provavelmente eram planos de

nível básico e intermediário atraentes para inscritos que se qualificam para subsídios premium

e de compartilhamento de custos. Portanto, esperávamos que esses indivíduos fossem mais

sensíveis ao preço (ou seja, mais propensos a serem afetados pela tendência de aumento dos

prêmios) do que aqueles inscritos nos planos ouro ou platina e, consequentemente, mais

propensos a precisar mudar de planos para manter uma cobertura acessível. Em segundo

lugar, quase 70% de todos os planos de Marketplace adquiridos foram planos prata em cada

ano desde que as trocas foram estabelecida. Fortaleza planos de saude hapvida