Os distritos escolares e o ensino à distância

A NWEA recomenda o financiamento contínuo para distritos escolares de fontes estaduais e

federais, bem como dados transparentes para mostrar com precisão onde os alunos estão

tendo dificuldades e onde os recursos podem ser mais necessários.

Os dados preliminares do NWEA mostram que os alunos tiveram uma pontuação melhor do

que o esperado em leitura e quase o mesmo ou melhor em matemática, em comparação com

as projeções de perda de aprendizagem do NWEA na primavera. Mas os números relatados

podem estar subestimando a perda de aprendizado.

A NWEA diz que centenas de milhares de alunos não estão nos dados – eles estão faltando.

“Vinte e cinco por cento dos alunos nas escolas que foram testados de forma consistente entre

o ano passado e este ano não estão mais aparecendo”, disse Kuhfeld. “Quase um em cada

quatro.”

Ela disse que eles poderiam ter optado por sair ou não. Mas não há como saber, e isso significa

que os dados não estão rastreando o progresso, ou a falta dele, de muitos alunos durante

2020.

A aluna Kaylie de 2025 pode ser um exemplo de alguém que queria estar “na escola” na

primavera passada, mas não conseguiu. Como milhões de estudantes em todo o país, Kaylie

não tinha conexão com a Internet em casa.