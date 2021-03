Otimize suas páginas de destino para seus anúncios para que os pacientes encontrem as informações de que precisam imediatamente.

Onde encontrar nutricionistas em sobradinho df

Se estiver executando uma campanha de pesquisa paga (# 32), você

deseja certificar-se de que está direcionando seus visitantes a uma

página que contém informações úteis e responde às suas

perguntas. Isso aumenta as chances de que esses pacientes prossigam

com a marcação de uma consulta. Você pode ter que fazer alguma

pesquisa e experimentar coisas diferentes para descobrir o que funciona

melhor. Se você estiver trabalhando com um especialista em pesquisa

paga, essa pessoa pode fornecer algumas orientações sobre como

otimizar suas páginas de destino.

Conheça sua alta temporada para descobrir quando investir em marketing.

Se o seu consultório está localizado em uma área que é um destino

popular de férias, você pode direcionar seus esforços de marketing para

esses pacientes. Por exemplo, durante o inverno, alguns pacientes que

vivem em áreas mais frias podem passar a temporada em uma área mais

quente e podem precisar de um médico local. Esses pacientes costumam

ser chamados de pássaros da neve. Se o seu consultório está localizado

em um destino popular para retiros de inverno, você pode começar a

direcionar sua publicidade para esses pacientes antes do início da

temporada.