Outra opção é resgatar seus pontos por hotéis, voos, aluguel de carros, cruzeiros ou outras experiências de viagem.

Cartao black como conseguir Imperio das Milhas

Os pontos de recompensa podem ser resgatados em incrementos de $ 50 e um

cheque será enviado a você. No entanto, são necessários alguns pontos para

atingir o mínimo. Frequentemente, há uma transferência direta de pontos para

dólares. Você também pode obter cartões-presente para lojas, restaurantes e

até marcas de viagens em valores de $ 25, $ 50 e $ 100. Se você ainda não possui

um cartão de recompensas American Express, deve procurar um bônus introdutório ao

se inscrever. Será uma das maneiras mais fáceis de coletar pontos de recompensa e

iniciará sua assinatura com força. Na verdade, existem algumas ofertas de bônus

diferentes, então você pode querer fazer algumas pesquisas primeiro para obter a

recompensa que deseja. Ganhe pontos mais rápido se você se juntar a alguém em

quem você pode confiar, como um cônjuge ou outro membro da família, você pode

adicionar um cartão de crédito AMEX suplementar. Você ganhará pontos de

recompensa em compras qualificadas que o titular do cartão AMEX suplementar

fizer. Você pode obter quantas contas suplementares desejar. Se você prestar atenção a

quando e onde usar seu cartão AMEX, poderá acumular pontos muito mais

rapidamente.