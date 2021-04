PARA QUE É BOM O SHAMPOO ROXO?

Veja os preços

Dica do editor: shampoo roxo não é apenas para cabelos loiros e

acinzentados! Também pode ser usado em cabelos castanhos com mechas

para mantê-los sem latão. Veja como usar o shampoo roxo em cabelos

castanhos .

Não é segredo para que serve o xampu roxo – é a sua linha de defesa contra o

bronzeado, se você tiver cabelos loiros ou descoloridos. Você vai querer pegar

um xampu roxo quando notar que seus fios estão começando a ficar amarelos.

NOSSO MELHOR SHAMPOO E CONDICIONADOR ROXO

Pronto para adicionar um shampoo roxo em sua rotina de cuidados com o

cabelo loiro? Não procure mais, nosso melhor shampoo

e condicionador roxo ! O shampoo L’Oréal Paris Elvive Color Vibrancy

Purple para cabelos coloridos e o condicionador L’Oréal Paris Elvive

Color Vibrancy Purple para cabelos coloridos são enriquecidos com

pigmentos roxos para neutralizar o latão e ajudar a manter a cor vibrante entre

as colorações. Eles vão neutralizar o latão e nutrir seus fios em apenas um

uso!

Prefere uma opção sem sulfato? O Shampoo Tonificante Roxo Sem Sulfato

L’Oréal Paris EverPure Latão é o nosso melhor shampoo roxo sem

sulfato. Combine -o com o Condicionador Roxo Tonificante Livre de

Sulfato L’Oréal Paris EverPure Brass , que funciona em uníssono para

hidratar profundamente e neutralizar tons de amarelo e laranja acobreados em

cabelos loiros, descoloridos, com mechas e prateados. A fórmula do shampoo

e do condicionador é 100% sem sulfato, sem parabeno e sem glúten.