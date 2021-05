Plano de saúde odontológico Physicians Mutual

Melhor para idosos

Physicians Mutual

Prós

Escolha um nível de cobertura que atenda às suas necessidades

Sem limites anuais ou vitalícios de benefícios

Sem franquias

Sem período de espera para cuidados preventivos

Contras

Um período de espera de três meses para procedimentos básicos e 12 meses para trabalhos

importantes

A Physicians Mutual estabelece limites sobre quanto pagará por procedimento, dependendo

do seu plano

Médicos O seguro odontológico mútuo pode ser confiável por sua solidez financeira, uma vez

que a empresa possui uma classificação A da AM Best. 8 Este provedor também tem planos

que podem ser particularmente bons para idosos, pois incluem cobertura para até 350

procedimentos, incluindo coroas e dentaduras .

Médicos O seguro dentário mútuo não tem franquias e a cobertura para cuidados preventivos,

como limpezas, começa imediatamente. Um período de espera de três meses se aplica a

cuidados básicos como obturações e extrações, no entanto, e um período de espera de 12

meses se aplica a serviços importantes como coroas e canais radiculares.

Curiosamente, as apólices da Physicians Mutual não vêm sem limites de benefícios anuais ou

vitalícios em sua cobertura, e você pode escolher seu dentista em sua rede de mais de 500.000

