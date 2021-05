Portanto, deixe o jogo em várias mesas para o futuro, mantenha-se em uma mesa e tente absorver todas as informações que puder obter.

Uma vez que todo o meu treinamento de pôquer gira em torno da estratégia de

pôquer 6max, darei um exemplo disso: Jogue muito tight nas primeiras

posições, alargue-se se aproximando do BTN e tente roubar mais potes lá. De

longe, a posição mais lucrativa no pôquer é o botão (BTN) e, sentado lá, você

pode jogar muito mais mãos do que em qualquer outra posição. Vai levar

algum tempo para se acostumar com isso, mas sempre leve sua posição em

consideração ao decidir quais mãos jogar. Eu não posso suar o suficiente como

essa dica de pôquer é importante! Seu objetivo é aprender a estratégia de

pôquer e se concentrar em ver todas as informações.

Veja como seus oponentes estão jogando e quais mãos eles têm no

showdown. Como dissemos, concentre-se em usar sua posição e jogar de

forma conservadora e agressiva e isso pode te levar muito longe.

As emoções são suas inimigas na mesa de pôquer. Com certeza você pode

começar a sentir raiva ou tristeza quando perde enquanto joga e você também

precisa lidar com isso, mas não torne isso ainda pior iniciando seus jogos

quando você se sentir mal. Jogar poker melhores site