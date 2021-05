A construção pré-fabricada ganhou popularidade nos últimos anos.

Painéis de parede pré-fabricados

Casas pré-fabricadas, também conhecidas como casas modulares ou pré-fabricadas, são casas

construídas em fábricas em seções padrão que são posteriormente transportadas e montadas

no local.

A construção pré-fabricada ganhou popularidade ao longo dos anos devido, entre outras

coisas, à sua capacidade de cortar custos de construção e prazos.

Aqui estão alguns dos principais benefícios das casas pré-fabricadas:

Flexibilidade de design

Os pré-fabricados oferecem uma variedade de planos de casa para escolher e centenas de

opções para personalizar a casa que você selecionar. Dependendo do seu código de

construção local, você pode modificar o plano para se adequar às suas especificações de

construção – seja um nível único ou uma casa de vários níveis.

Tempo de construção reduzido

Uma casa modular é normalmente construída em cerca de 30 por cento do tempo necessário

para construir uma casa construída no local. Isso ocorre porque o trabalho de construção –

fundação (no local) e construção da casa (na fábrica) – pode ser feito simultaneamente,

economizando muito tempo em uma casa construída no local.

Além disso, não há atrasos devido a restrições climáticas, roubo de material ou problemas de

empreiteiros, pois pode ser a norma em um local construído em casa. Encontrar casas pré fabricadas a venda