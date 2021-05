Produtos para cabelo: coloração do cabelo

Melhores preços

Os benefícios da coloração do cabelo

Se você for como a maioria das mulheres, provavelmente já experimentou uma nova cor de

cabelo uma ou duas vezes. Normalmente, quando optamos por uma cor completamente nova,

é porque ficamos entediados com o “mesmo olhar de sempre” do nosso antigo. Você sabia

que, além de ser uma maneira fácil de mudar a nossa aparência, a cor do cabelo também traz

alguns outros benefícios? Fizemos uma lista de algumas das maneiras fantásticas como a cor

do cabelo pode agregar valor ao seu mundo.

Elogie suas características: Nem sempre nascemos com a melhor cor de cabelo para nossas

características e tom de pele. Às vezes, a natureza precisa de um pouco de ajuda, e mudar para

um tom mais complementar pode fazer a cor dos seus olhos se destacar e iluminar a aparência

da sua pele. Você já olhou para alguém e achou que ela sempre parecia estar cansada?

Provavelmente, eles estavam usando a cor de cabelo errada para o tom de pele.

Adicione brilho e dimensão: um bom colorista pode fornecer tons que refletem a luz de

diferentes maneiras para adicionar interesse, profundidade e um brilho rico e bonito.