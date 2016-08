Qual o prazo para se desfazer um negocio de compra ou venda de carro usado nas formas da lei

O prazo que citaremos abaixo se trata quando um veículo apresentar um vicio oculto, ou seja aquele vicio que a primeira vista não se sabe. A loja de carros usados em Bauru tem que estar a par da Lei e fazer o que ela determina

Uma vez que constado o vicio oculto, o comprador tem o prazo de 30 dias para solicitar o desfazimento do contrato ou abatimento do preço, não observando esse prazo, o comprador não tera mais direito de desfazer o negocio. O código de Defesa do Consumidor, estabeleceu como forma de impedir a responsabilidade para sempre do vendedor pelos vícios ocultos, o Codigo estabeleceu um prazo limite de 180 dias para que essa constatação seja apontado.

Fique atento ao contrato de compra, pois se nele houver clausulas como “ no estado em que se encontra” carros primofiat bauru, não poderá o comprador reclamar de qualquer problema que apresente, pois fica claro que quem comprou o carro sabia que poderia ter defeito.