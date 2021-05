Qualquer uma dessas sugestões o ajudará a economizar dinheiro.

Portanto, escolha a roupa do seu bebê com cautela. A coisa complicada

sobre roupas de bebê é que algumas delas podem ser bem

baratas, então a maioria dos pais sente que pode comprar muitas

roupas. Todos esses pequenos custos se somam, porém, e como

você pode esperar que seu bebê quase triplicará seu peso ao

nascer quando chegar a um ano, você pode imaginar quantas

roupas de bebê isso significa que você estará

comprando. Existem maneiras fáceis de cortar custos com roupas

de bebê. Suba a bordo do trem alugado. Seja honesto consigo

mesmo – seu bebê nunca mais usará aquele vestidinho adorável

de Páscoa de novo, não importa quanto você gaste nele. Supondo

que você não esteja planejando guardar algumas roupas para

outra criança (o que é sempre uma boa maneira de economizar

algum dinheiro), pode valer a pena alugar roupas que você sabe

que seu filho nunca mais usará. Sites como The Couture Baby e

Borrow Baby Couture facilitam vestir seu filho com estilo por muito

menos do que você gastaria para comprar as mesmas roupas de

