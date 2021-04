Quanto custam as pré-fabricadas em comparação com as casas tradicionais?

Uma das vantagens mais citadas das casas pré-fabricadas é que elas são amplamente

consideradas mais baratas do que as casas construídas com bastões. A eficiência no uso de

recursos e materiais juntamente com os modelos de produção em massa que vêm com as

casas construídas em fábricas geralmente os tornam mais acessíveis. No entanto, é crucial

reconhecer que pode haver custos ocultos associados ao custo final da casa.

Os construtores de pré-fabricados querem evitar os custos extras que viriam com a

necessidade de consertar no local uma casa pré-fabricada que fraturou ou rachou durante o

processo de envio e montagem.

Assim, a maioria das casas pré-fabricadas será

excepcionalmente estruturalmente sólida, com um foco motivado em envelopes de

construção rigorosamente apertados.

Como as casas pré-fabricadas são mais eficientes no uso de materiais de construção, muitas

vezes podem investir em recursos e suprimentos de maior qualidade. A escolha dos melhores

materiais de construção depende de cada empreiteiro. No entanto, os proprietários

interessados em casas saudáveis e sustentáveis podem encontrar construtores pré-fabricados

que se concentrem em materiais de construção de baixo VOC, compensado de

bambu e madeira certificada pelo FSC, sem aumentar significativamente o preço final da casa.