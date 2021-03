Quanto mais você souber sobre o instrumento do seu filho, mais poderá oferecer assistência em casa.

Guitarra aprender acordes

Enquanto outros para melhor se eles puderem simplesmente tocar

quando quiserem (deixe o instrumento em casa para um acesso fácil

e rápido).

Os pais são bem-vindos – e incentivados – a assistir às aulas de

música.

Todo instrumentista tem a oportunidade de mostrar seus

talentos. Você pode até pedir um parágrafo sobre o novo progresso

feito durante a prática. Um calendário especial também pode servir

como um lembrete, bem como um pôster de recompensa pelo

comprometimento necessário para cumprir o material

designado. Lembre-se de que o reforço positivo é a comunicação

mais eficaz que você pode compartilhar nesta importante missão.

À medida que os alunos amadurecem, é vital desenvolver uma

disciplina que torne a prática da música em casa uma parte natural

do dia. Embora muitos novos conceitos sejam ensinados durante os

ensaios de música instrumental, o tempo limitado não proporciona a

atenção pessoal que é vital no desenvolvimento da facilidade técnica

necessária para os próximos anos de exploração musical. Os

esforços cooperativos do diretor de música instrumental, dos alunos

músicos e dos pais dispostos constituem a receita comprovada para

o sucesso.