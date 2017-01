Saiba mais sobre esteróides anabolizantes

Os anabolizantes são feitos de material sintético similar à testosterona. O uso dessas drogas para aumentar a massa muscular, bem como seus efeitos colaterais, tem sido amplamente discutido.

A testosterona é responsável por produzir dois resultados no corpo: um efeito androgênico, influenciando nas características sexuais dos homens; e o efeito anabólico, que influencia no aumento da massa muscular, recuperação dos músculos, força e controle da gordura corporal. Ainda não há um esteróide que seja 100% anabólico e 0% androgênico.

O efeito anabólico envolve os seguintes efeitos: aumento da capacidade do corpo de utilizar a proteína, aumento da capacidade de desenvolvimento de massa muscular, aumento da força, aumento da resistência e ação anti-inflamatória. Note que o uso dessas drogas não irá promover por si só o crescimento de massa muscular sem treino e dieta apropriados. Aprenda a escolher suplementos para massa muscular.

Efeitos colaterais também fazem parte do resultado, dentre eles encontramos: calvície, hipertrofia da próstata, acne, agressividade, hipertensão, aumento do colesterol, ginecomastia, virilização em mulheres, limitação do crescimento, impotência, esterilidade, dores de cabeça, insônia, hepatotoxidade, problemas em tendões e ligamentos.

O uso de anabolizantes não é recomendado. É completamente possível obter bons resultados em ganho de massa muscular sem o uso deles. Nos Estados Unidos existem diversos bodybuilders naturais, que incentivam as pessoas a obterem crescimento muscular sem o uso dessas drogas. Com o uso de técnicas corretas nos treinos e uma alimentação saudável e com os nutrientes corretos, os resultados aparecem, e o melhor, mantendo sempre a saúde.