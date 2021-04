Se o almoço do seu filho geralmente consiste em um sanduíche e alguns lanches

Melhores lancheiras termicas para criança

Considere comprar uma lancheira que seja projetada especificamente

para isso. Se você estiver embalando a bebida do seu filho dentro da

caixa, você vai querer uma que seja espaçosa e resistente a

vazamentos. Muitas lancheiras vêm com crachás dentro, mas para

algo um pouco mais exclusivo e especial, considere uma lancheira

que possa ser personalizada. Tente encontrar uma lancheira que

também reflita os hobbies e interesses do seu filho, e é mais provável

que ele cuide disso. Com duas camadas e tampas separadas para

diferentes compartimentos, esta lancheira compacta é tão prática

quanto possível. Por um preço muito acessível, achamos que esta

lancheira tem um ótimo valor e é perfeita para quem procura uma

lancheira fina que cabe muito dentro também. No entanto, esta

lancheira não é isolada, portanto não é ideal se você planeja carregá-

la em uma bolsa sem bolsa de gelo em um dia quente. Bom

preço. Bastante grande, pode ser usado por crianças e adultos. ”

“Tem uma garrafa que pode ser enchida com sucos / água e cabe

muito bem na caixa. 3 compartimentos separados também são úteis.