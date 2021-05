Se você estiver com problemas financeiros ou com o aluguel atrasado, fale com o seu senhorio

Pois ele pode ser útil e provavelmente será mais compreensivo se você falar com ele sobre

quaisquer dificuldades desde o início. Se precisar de mais ajuda, entre em contato com a

autoridade habitacional local, o Conselho ao Cidadão ou Abrigo o mais rápido possível. Se você

for elegível para assistência jurídica, também pode entrar em contato com o Civil Legal

Advice para obter aconselhamento gratuito e confidencial. Confira estas etapas práticas para

gerenciar seus pagamentos de aluguel.

Se a propriedade estiver em condições inseguras e seu senhorio não puder consertá-la – entre

em contato com as autoridades locais. Eles têm poderes para fazer os proprietários lidarem

com riscos graves para a saúde e segurança. Você também pode relatar isso aos seus Padrões

Comerciais locais.

Você mesmo poderá levar o seu senhorio ao tribunal se achar que a propriedade não é

adequada para habitação, de acordo com a Lei de Casas (Adequação para Habitação Humana)

O tribunal pode fazer com que o proprietário faça reparos e também pode fazer com

que o proprietário pague uma indenização. Você também pode levar o proprietário ao tribunal

se ele não fizer alguns reparos. Para obter mais informações, consulte

