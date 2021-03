Segredos que sua seguradora de saúde está escondendo de você

De erros de cobrança intencionais à verdade sobre seu limite “fora

do bolso”, aqui está o que você precisa saber de um especialista

em saúde.

Quando se trata de negociar com sua seguradora médica , esqueça os comerciais

melosos e vá com a cabeça. “Não compre o hype da publicidade. Executivos de

seguros de saúde não correm por aí abraçando bebês, confortando pais e

brincando com cachorrinhos ”, disse Sarah O’Leary, CEO e fundadora da Exhale

Healthcare Advocates , um grupo de defesa dos consumidores de saúde. “A

principal função das seguradoras multibilionárias é ganhar mais bilhões para si e

para seus investidores”.

Isso significa que, ao lidar com sua seguradora, você

precisa ser objetivo e controlar suas emoções.

secretos que não lhe dirão , mas todo paciente deve saber.)

Manter-se saudável é bom para você, obviamente, mas também é bom para sua

seguradora de saúde. As seguradoras têm interesse em sua saúde continuada, de

modo que você precisará de menos serviços dispendiosos. “Eles promovem

programas de bem-estar para que você fique fora dos hospitais, o que lhes custa

menos dinheiro para seguro.