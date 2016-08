Separe ao menos um dia da semana para comer o que gosta

Não precisa ser radical, para que sua dieta não se torne um martírio, foque na sua meta, faca de tudo para perder barriga rápido sem perder a saúde. alimentação e barriga

Todos nos temos vontades a serem saciadas, por isso você pode esporadicamente consumir o que te dá prazer, ou seja o mais importante é consumir o que realmente se gosta e não só comer porque tem a comida disponível ou ainda porque esta indo a um evento, seja seletivo e evite abusos.

A água antes de se alimentar é muito importante, por isso a barriga ficara menos inchada se você conseguir consumir um copo de água ao menos 20 minutos antes de comer as principais refeições, isso lhe da uma sensação de saciedade maior, mas evite beber muito água para não causar um atraso na digestão.

Então não beba durante as refeições, esse é um péssimo habito faz com que o conteúdo ácido do estômago seja diluído, causando assim um atraso na digestão, aumento assim o volume no estomago aumentando a barriga.