Tipos de planos de saúde: HMO, PPO, EPO ou POS

Custos diretos mais elevados do que muitos tipos de planos; como outros planos, se você

atingir o valor máximo para desembolsos, o plano paga 100% de seus cuidados.

Uma conta poupança de saúde (HSA) para ajudar a pagar por seus cuidados; o dinheiro que

você coloca em um HSA não é tributado e pode ser usado sem impostos em despesas médicas

elegíveis. Para ter um HSA, você deve estar inscrito em um HDHP.

Muitos planos bronze podem ser qualificados como HDHPs, dependendo da franquia (veja

abaixo).

Que médicos você pode ver . Isso varia dependendo do tipo de plano – HMO, POS, EPO ou PPO

O que você paga:

Premium: um HDHP geralmente tem um prêmio mais baixo em comparação com outros

planos.

Franquia: a franquia é de pelo menos $ 1.400 para um indivíduo ou $ 2.800 para uma família,

mas não mais de $ 6.900 para um indivíduo e $ 13.800 para uma família em 2020. Como em

todos os planos, seu cuidado preventivo é gratuito, mesmo que você não tenha se encontrado

a franquia.

Copay ou cosseguro: exceto cuidados preventivos, você deve pagar todos os seus custos até a

sua franquia quando for para cuidados médicos. Você pode usar dinheiro em sua HSA para

pagar esses custos.