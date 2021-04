Todos os extintores de água possuem uma etiqueta vermelha.

Névoa de água, ou névoa, os extintores aplicam água na forma

de névoa, ou névoa, as gotas são muito menores do que as do

extintor de água. Quanto menor for a gota, quanto maior for a

sua área superficial em relação ao seu tamanho, mais

rapidamente a gota evapora, o que absorve mais rapidamente a

energia térmica. A desvantagem é que quanto menor a gota,

menos ela pesa e, portanto, menos poderosa é a nuvem de

água.

 Extintores de espuma podem ser usados em incêndios de

Classe A e B. São mais adequados para a extinção de incêndios

com líquidos, como gasolina ou diesel, e são mais versáteis que

os extintores de jato de água, pois também podem ser usados

em sólidos como madeira e papel. A espuma extingue incêndios

de líquidos selando a superfície do líquido, evitando que o vapor

inflamável atinja o ar e matando o fogo de combustível de

fome. Eles não são adequados para uso em fogos de líquido de

fluxo livre.

Os extintores de espuma têm uma etiqueta de creme.