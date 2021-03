Uma superfície plana é necessária para a instalação adequada de equipamentos de ginástica ao ar livre.

Caneleira 5kg

A maioria dos equipamentos de exercícios é feita de aço com revestimento em pó, geralmente

disponível em uma ampla gama de cores que podem ser misturadas e combinadas para obter

um acabamento multicolorido personalizado para combinar com a instalação em que o

equipamento está sendo colocado.

O equipamento de exercício de última geração terá acabamento com um primer e-coat e uma

camada superior de poliéster super durável para eliminar a ocorrência de ferrugem, corrosão ou

lascamento. Os compradores que se preocupam com o meio ambiente devem procurar um

acabamento que não contenha PVC e não utilize chumbo no processo de fabricação. Além disso,

a maioria dos equipamentos de exercício ao ar livre são geralmente aparafusados ao solo, mas

também possuem um componente no solo para maior estabilidade.

Equipamentos de baixo impacto, como Air Walkers e Cross Country Skiers, simulam o

movimento de corrida em um movimento suave para ajudar a reduzir e até eliminar esse

estresse.

Outros equipamentos que podem ser usados no treinamento cardiovascular são a Bicicleta

Estacionária Vertical , as Barras de Salto e o Escalador de Escadas