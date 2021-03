Use alarmes e calendários para garantir que seus benchmarks e marcos do curso sejam cumpridos.

Quando se trata de tempo de produção do projeto, você ficará feliz por ter uma equipe

cheia de pessoas que realmente contribuirão para o projeto, em oposição àqueles que

podem ser um peso morto. Boas habilidades organizacionais são uma das chaves para o

sucesso em cursos a distância. Depois de obter seu plano de estudos ou planos de curso,

registre todas as datas importantes em seu calendário. Alunos que esquecem atribuições

em um curso a distância geralmente não são poupados das repercussões. Em alguns

casos, como o ensino à distância é menos social, as repercussões do esquecimento de

uma tarefa podem ser mais severas do que em um ambiente de sala de aula.

https://www.unoeste.br/ead/polos-de-apoio/sc/navegantes

Bons instrutores devem criar exercícios colaborativos para garantir que os alunos aprendam

com suas experiências sociais e não negligenciar os alunos que têm propensão a

aprender socialmente. Saiba que você pode aprender tanto sobre as pessoas com os

exercícios e projetos de colaboração quanto sobre o conteúdo do curso ou o próprio

tópico. No entanto, os cursos de ensino à distância são historicamente deficientes em

oportunidades de aprendizagem social devido à separação entre distância e tempo.