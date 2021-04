Variação geográfica no custo de permanência em um plano de saúde

Mostram a variação geográfica no custo de permanecer no mesmo plano em comparação com

a mudança para um plano diferente em 2015 ou 2016 para consumidores previamente

inscritos no plano prata de menor custo. As áreas mais claras representam 39,3 e 25,5% dos

municípios onde o plano prata de menor custo permaneceu como o de menor custo em 2015

e 2016, respectivamente. Como os consumidores inscritos nesses planos não tinham opção

mais barata em termos de prêmios quando enfrentavam a reinscrição, não havia custo ($ 0)

para permanecer no mesmo plano. É importante observar que um custo de $ 0 para ficar não

significa necessariamente que o prêmio do plano ano a ano não mudou, apenas que mudar

para qualquer outro plano prata no condado não economizaria nenhum dinheiro para o

consumidor. As cores graduadas de rosa claro a vermelho escuro indicam que na maioria dos

municípios em 2015 (53,7%) e 2016 (68,2%), o plano prata de menor custo do ano anterior

ainda estava disponível, mas não oferecia mais o prêmio mais baixo. Nesses condados, o custo

do prêmio mensal médio de permanência para um idoso de 60 anos foi de $ 51,48 ($ 0,00– $

315,14) em 2015 e $ 55,01 ($ 0– $ 322,60) em 2016.