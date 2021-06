Veja o que voce deve comer depois de treinar

Ir para a academia é apenas metade da batalha. Você também deve saber o que comer após o treino. A comida e a bebida que você consome após o suor fazem uma grande diferença quando se trata de restaurar a energia, construir músculos, queimar gordura e muito mais.

Se você não consegue ganhar mais músculos, não consegue diminuir a flacidez na cintura ou está simplesmente exausto demais para ir à academia no dia seguinte, é provável que o problema não seja a sua rotina de exercícios – é o que falta de sua dieta pós-treino. Aqui, descubra alimentos e bebidas poderosos para comer depois de malhar.

Veja agora o que comer depois do treino

Água

Começaremos com a bebida pós-treino mais óbvia: água. Durante qualquer treino, seu corpo perde água e eletrólitos, e é essencial reabastecê-los após uma sessão de cardio ou treinamento de resistência. Durante um treino intenso, você perde até 4% do peso corporal na água. De acordo com a BR da Nutrição, perder mais de 2% do seu peso corporal durante pode resultar em desidratação.

É fundamental beber água antes, durante e depois do treino. O especialista Bruno Rodrigo recomenda beber no minimo 2,3lt de água por quilo de peso corporal perdido durante um treino – portanto, certifique-se de se pesar antes e depois.

Se você estiver se exercitando por mais de uma hora, também precisará repor seu sódio e eletrólitos – é quando uma bebida esportiva como Gatorade se torna útil.

Whey Protein

Whey é uma proteína que queima a gordura e restaura a energia. Não só isso, também está cheio de lactoferrina para suporte imunológico.

Esses músculos não vão se desenvolver – especialmente não depois de uma sessão de ginástica intensa, quando as proteínas se degradam mais rápido do que nunca. É aí que entra o soro de leite.

confira outros alimentos e bebidas no artigo referido.