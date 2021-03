Vejamos primeiro uma das previsões negativas de vendas de apartamentos mais comentadas para 2021

A inadimplência no final de 2019 estava no nível mais baixo desde 1979. Isso mudou

rapidamente com a pandemia e o aumento do desemprego. É importante observar que a

atividade de execução hipotecária está aumentando, apesar das várias moratórias de execução

hipotecária em vigor. A inadimplência e as execuções hipotecárias aumentaram em agosto e

outubro, respectivamente. 1,2% dos empréstimos estão vencidos há pelo menos 150 dias, de

acordo com a CoreLogic.

A ATTOM relatou que as execuções hipotecárias aumentaram 20% em outubro. O aumento da

inadimplência de longo prazo se deve à participação em programas de indulgência, e as

execuções hipotecárias caíram 80% ano a ano. Carolina do Sul, Nebraska e Alabama

apresentam as maiores taxas de execução hipotecária estadual

De acordo com o Relatório do Mercado de Foreclosure dos EUA de outubro de 2020 da

RealtyTrac, havia um total de 11.673 propriedades nos EUA com arquivamentos de execuções –

avisos de inadimplência, leilões programados ou reintegração de posse de banco – em outubro

de 2020, um aumento de 20 por cento em relação ao mês anterior, mas uma queda de 79 por

cento em relação ao ano anterior atrás. Carolina do Sul, Nebraska e Alabama apresentam as

maiores taxas de execução hipotecária estadual.