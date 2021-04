Você deve usar a mesma abordagem para as aulas online.

Faculdade ead de brasilia Unoeste

Configure uma estrutura de arquivos em seu computador que dividirá

claramente suas leituras e tarefas para que você possa localizá-las

facilmente e se manter atualizado com seus trabalhos escolares, sem

estresse.

Configure isso o mais cedo possível, mesmo antes de iniciar sua

primeira aula. Isso o ajudará a ter sucesso a longo prazo. Os alunos

online geralmente mantêm seu emprego em tempo integral enquanto

estão na escola. Ter um cronograma definido pode ajudá-lo a controlar

o estresse de um trabalho pesado e de uma carga de estudos tão

pesada.

Use o programa do curso no início do semestre e elabore um

cronograma que destaque todas as suas principais atribuições,

exames, prazos de trabalho e marcos do curso. Em seguida, force-se

a seguir esse cronograma, aumentando seus poderes de

autodisciplina. Semelhante a definir uma programação para o

semestre inteiro, estabelecer uma rotina diária que funcione para você

pode ajudá-lo a ter sucesso também no longo prazo. Descubra a que

horas você gosta de estudar – seja de manhã, na hora do almoço ou

tarde da noite. Em seguida, ajuste seu curso em sua rotina diária.