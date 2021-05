Você não pode ser despejado de um apartamento sem processo judicial.

Se o seu senhorio o despejar sem qualquer processo judicial, é ilegal. O nome legal dessas

ações é “autoajuda”. Usar a autoajuda para despejar um inquilino é crime. Um despejo de

autoajuda sem ir a tribunal pode tornar o seu senhorio responsável por reembolsá-lo pelo

triplo do valor de quaisquer despesas que você arcar.

Por exemplo, digamos que o proprietário troque suas fechaduras e você não consiga entrar em

seu apartamento. Se nos próximos dias você ficar em um hotel, controle todas as suas

despesas. Guarde os recibos do seu quarto, refeições, viagens, telefone e tudo o mais que você

pagou como resultado de ter o acesso bloqueado. No Housing Court, você ou o seu advogado

podem afirmar que o seu senhorio usou de autoajuda para despejá-lo e apresentar provas das

despesas incorridas como resultado. Embora nunca seja uma certeza, o Tribunal tem o poder

de conceder a você o triplo do valor de seus custos totais.

Portanto, não entre em pânico se o seu senhorio disser que você precisa se mudar. Responde

que só o Tribunal pode ordenar a sua saída. Apenas o Delegado ou Xerife da cidade tem o

direito legal de tomar posse de seu apartamento sem sua permissão, e só pode fazê-lo por

ordem judicial. Apartamentos para alugar campo largo