Você quer se mostrar como um artista, tanto em termos de quão difícil é seu repertório

Mas também em como você pode tocá-lo bem. Se você escolher apenas

músicas muito fortes, não será capaz de demonstrar sua habilidade de tocar

lindamente. Acompanhamento: Os cantores quase sempre entregam suas

partituras a um acompanhante para ler à primeira vista no momento da

audição. Você quer que seus acompanhamentos sejam fáceis o suficiente para

que isso não prejudique suas chances. Nunca esquecerei a peça realmente

empolgante e desafiadora que usei em um teste; quando o acompanhante

bagunçou a complexa parte do piano, eu perdi completamente o meu lugar e

acabei tendo uma audição terrível. Se eu tivesse escolhido uma peça mais fácil

com a qual o acompanhante estivesse familiarizado, poderia ter salvo a

audição. Trabalhe na leitura à primeira vista : algumas escolas pedirão que você

faça um trecho da leitura à primeira vista como parte de sua audição, então é

uma boa ideia trabalhar nisso logo no início de sua preparação, pois leva tempo

para desenvolver essas habilidades. Eu recomendo usar o Slight Reading

Factory como uma ferramenta com muitas opções diferentes para a prática da

Factory como uma ferramenta com muitas opções diferentes para a prática da

leitura à primeira vista para diferentes instrumentos e níveis de dificuldade.