Você quer um bom ajuste entre o nível normal de ensino do tutor e a experiência de seu filho com o instrumento.

Brasilia df escolas de musica Gtr Brasilia

Se seu filho está apenas começando, procure um professor com um método

organizado e um histórico comprovado de ensino de alunos inexperientes. Da

mesma forma, se você estiver procurando por um nível superior, outros

professores podem levar apenas alunos avançados para treinamento pré-

profissional.

“Muitos níveis” também pode ser uma boa resposta a essa pergunta. Escolhi a

professora de violino da minha filha depois de assistir ao seu recital de

estudante. Ele chefiava o departamento de cordas em uma excelente escola e

fiquei impressionado que ele ensinou uma ampla gama de alunos, desde

iniciantes até violinistas altamente talentosos.

É bom que eles possam articular seus métodos e ideias. Se eles não podem, no

entanto, isso não é necessariamente um motivo para eliminá-los. Músicos

tendem a ter o cérebro direito e pensadores “fora da caixa”. Alguns não podem

explicar, mas podem ‘fazer’.

Procure expectativas de longo e curto prazo. Metas de longo prazo podem ser

“Participar de recitais a cada três meses”. Metas de curto prazo estão

relacionadas à prática diária.

Um professor que apóia metas na escrita – com gráficos de prática, cadernos e

anotações em todas as aulas – é um bom professor.