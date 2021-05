Você só pode comprar milhas se tiver ganho pelo menos 1 milha com o programa de passageiro frequente

Veja agora

Quase sempre você está limitado no número de pontos que pode

comprar

Essas são políticas normalmente usadas por companhias aéreas mais

obscuras, e as companhias aéreas que oferecem pontos convencionais,

como o United MileagePlus , não têm muitas restrições. Algumas

empresas e indivíduos vendem ou agenciam milhas aéreas e pontos de

hotel. Isso é uma violação clara dos termos e condições dos programas

de fidelidade.

Participar tanto da venda quanto da compra pode resultar não apenas no

encerramento da sua conta, mas também na inclusão na lista negra de

futuras participações no programa de fidelidade.

O curto disso? Não vale a pena comprar milhas “mais baratas” através de

outras empresas. A única maneira de comprar milhas aéreas e pontos de

hotel é com a própria companhia aérea / rede de hotéis ou por meio

de um vendedor terceirizado oficial, como Points.com. De modo

geral, comprar milhas aéreas não é uma boa ideia, porque o preço pelo

qual elas são vendidas geralmente excede o valor pelo qual podem ser

resgatadas. Existem muitas outras maneiras de ganhar milhas,

incluindo por meio de voos, gastos com cartão de crédito ou bônus

promocionais